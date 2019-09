Wybory parlamentarne 2019. Konfederacja zaprezentowała "jedynki". Nie obyło się bez trudności

Konfederacja z powodzeniem zebrała podpisy we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Działacze antysystemowej koalicji podkreślają, że to dopiero połowa sukcesu, a kampania wyborcza będzie krótka, ale bardzo intensywna. W Centrum Medialnym Sejmu zaprezentowano liderów list wyborczych.

Prezentacja została opóźniona o ponad pół godziny, z powodu awarii automatu do prześwietlania bagażu. Działacze Konfederacji skarżyli się też na ciasną salkę, którą im udostępniono. Podkreślają, że było to celowe działanie ze strony sejmowej administracji.

- Teraz jesteśmy w "półfinale". W październiku, po krótkiej ale skutecznej kampanii wyborczej, odbędzie się dla nas finał. Czeka nas pot, krew i łzy, ale wierzymy w sukces - wtórował mu Grzegorz Braun. Apelował również do mediów, by prezentowały kandydatów jego ugrupowania w podobnych proporcjach, co pozostałych czterech zarejestrowanych komitetów. - Nie dopuśćcie do tego, by kampania wyborcza rozgrywała się w czworokącie "bandy czworga" - prosił.