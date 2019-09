Wybory parlamentarne 2019. Małgorzata Kidawa-Błońska: nie damy rozdzielić Warszawy i Mazowsza

Małgorzata Kidawa-Błońska odpowiedziała na propozycję PiS-u, by powstało nowe województwo. – Warszawa i Mazowsze to jeden dobrze połączony organizm i nie damy go podzielić – stwierdziła wicemarszałek Sejmu i kandydatka KO na premiera.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Warszawa. Małgorzata Kidawa-Błońska podczas spotkania z wyborcami przed wyborami parlamentarnymi (PAP, Fot: PAP)

Startująca z pierwszego miejsca w Warszawie w wyborach parlamentarnych Małgorzata Kidawa-Błońska nawiązała do wypowiedzi polityków PiS-u na temat podziału Mazowsza.

– Nie trzeba Warszawy i Mazowsza dzielić. My się nie damy podzielić – mówiła we wtorek Małgorzata Kidawa-Błońska. Oceniła, że mówienie o zdobywaniu środków w Brukseli nie jest trafionym argumentem.

Kandydatka KO na premiera uważa, że jeśli PiS – tu cytat – "nie potrafi zabiegać o unijne dotacje, PO chętnie pomoże". – Chcemy, żeby Warszawa i Mazowsze rozwijały się wspaniale – stwierdziła wicemarszałek Sejmu.

Według niej PiS mówi o podziale obecnego województwa mazowieckiego na dwa województwa, ponieważ nie potrafi w inny sposób mieszkańców i Warszawy i Mazowsza przekonać do siebie.

– Dlatego chcecie ten bardzo dobrze funkcjonujący system podzielić. Nie pozwolimy na to, będziemy dbać i zdobywać środki i dla Mazowsza i dla Warszawy – stwierdziła Kidawa-Błońska. Podkreśliła, że tylko połączenie Warszawy z całym regionem gwarantuje mu dobry i szybki rozwój.

Wydzielenie z województwa mazowieckiego Warszawy zaproponował Jarosław Kaczyński. Podczas konwencji PiS-u w Siedlcach mówił, że stworzenie dwóch województw – mazowieckiego i warszawskiego – rozwiąże problem zawyżania przez stolicę dochodu na mieszkańca.

Do tej propozycji odniósł się także wicepremier Jacek Sasin. – Wydzielenie Warszawy z województwa mazowieckiego jest w programie PiS, mamy tę sprawę przemyślaną i nie będzie problemu, żeby taki projekt ustawy szybko powstał – mówił w Polskim Radiu.

Masz news, zdjęcie lub film związany z pogodą? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl