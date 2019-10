Wybory parlamentarne 2019. Olga Tokarczuk w Bielefeld: zagłosujmy za demokracją

Mimo problemów z demokracją w moim kraju, ta nagroda pokazuje, że mamy coś do powiedzenia światu - powiedziała Olga Tokarczuk dziennikarzom przed wykładem w niemieckim Bielefeld. Tokarczuk w czwartek otrzymała literackiego Nobla.

- Ta nagroda idzie do Europy Centralnej, co jest nietypowe, wręcz niesamowite. Dla mnie, jako Polki, to pokazuje, że mimo wszystkich problemów z demokracją w moim kraju, wciąż mamy coś do powiedzenia światu - dodała.