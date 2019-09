Wybory parlamentarne 2019. PiS zaprezentowało pakt senacki

Kandydaci PiS w wyborach parlamentarnych zaprezentowali pakt senacki dla stolicy. "Razem dla Warszawy, razem dla Polski" - to ich hasło wyborcze. Chcą m.in. zdecentralizować władzę w mieście.

To jeden z kandydatów PiS w wyborach do Senatu, którzy podpisali pakt senacki. W jego ramach chcą doprowadzić do m.in. delokacji urzędów centralnych w stolicy, powołania Rady Zdrowia dla Warszawy oraz zintegrowania komunikacji szynowej i kolejowej z komunikacją miejską.