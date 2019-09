Wybory parlamentarne 2019. PKW: karta w głosowaniu do Sejmu jednostronicowa w całym kraju

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, jak będzie wyglądać karta do głosowania w wyborach parlamentarnych. W całym kraju wybierać kandydatów do Sejmu będziemy na jednostronicowych kartach.

Warszawa. Wybory parlamentarne odbędą się 13 października (PAP, Fot: PAP)

Państwowa Komisja Wyborcza początkowo chciała, by w wyborach parlamentarnych obowiązywały różne karty do głosowania. Miało to być uzależnione od wielkości okręgu wyborczego i liczby zarejestrowanych list kandydatów.

Karta do głosowania miała mieć formę broszury w małym okręgu, gdzie zarejestrowanych będzie więcej niż 10 kandydatów, oraz w dużym okręgu, gdzie zarejestrowanych zostanie więcej niż 6 list kandydatów. W Polsce mamy 32 małe okręgi, w których wybieramy od 7 do 12 posłów oraz 9 dużych okręgów, gdzie wybieramy od 13 do 20 posłów.

Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek zdecydowała, że ujednolici karty do głosowania. We wszystkich 41 okręgach będą one miały formę jednostronicową. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała, że nigdzie nie będzie więcej niż 7 list kandydatów.

- Nie mamy delegatury, w której byłoby więcej niż 7 list zgłoszonych, nawet gdyby wszyscy uczestniczyli w wyborach, więc poszerzyliśmy trochę tę kartę i również w tych dużych okręgach będą jednokartowe – poinformowała Pietrzak.

Najmniejszym okręgiem wyborczym w Polsce jest Częstochowa, gdzie wyborcy wybierają 7 posłów. Największy okręg to Warszawa – skąd do Sejmu dostaje się 20 przyszłych posłów.

W wyborach parlamentarnych 13 października wybierzemy również 100 senatorów. Nazwiska kandydatów do Senatu znajdą się na karcie w formie pojedynczej kartki. Członkowie wyższej izby parlamentu wybierani są w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych.

