Wybory parlamentarne 2019. Wtorek to ostatni dzień, kiedy można dopisać się do spisu wyborców

Wybory do Sejmu i Senatu w najbliższą niedzielę, 13 października. Tylko do wtorku można dopełnić formalności, żeby móc głosować poza miejscem stałego zamieszkania.

Wybory parlamentarne 2019. Do 8 października można dopisać się do spisu wyborców (East News, Fot: Marcin Bruniecki/REPORTER)

Za niecały tydzień, 13 października wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Lokale wyborcze w całej Polsce będą otwarte od godz. 7 do 21. Jeśli w niedzielę będziemy poza miejscem stałego zamieszkania także możemy oddać głos.

Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Do 8 października wyborca może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania. Takie wnioski można składać osobiście, w urzędach miasta lub dzielnicy. W Warszawie wszystkie punkty będą otwarte w godz. 8-18.

Do 10 października wyborcy, którzy są za granicami Polski mogą składać wnioski o wpisanie do spisu wyborców w obwodach zagranicznych.

Z kolei do piątku, 11 października wniosek powinien złożyć wyborca, który chce dostać zaświadczenie o prawie do głosowania.

W wyborach parlamentarnych 2019 głosować może każdy obywatel, który posiada czynne prawo głosu. To osoba, która ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania), nie jest ubezwłasnowolniona lub sąd nie odebrał jej praw obywatelskich lub wyborczych. Kandydować można z kolei po ukończeniu 21 lat. Jednoczesne kandydowanie do Sejmu i Senatu jest zabronione.

Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie poza miejscem zameldowania

Jeśli wyborca chce głosować w wyborach do Sejmu i Senatu poza miejscem zameldowania, powinien złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Może wtedy głosować w gminie, w której mieszka na stałe, ale nie ma meldunku. Wniosek można złożyć przez internet.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że wpis do rejestru wyborców ma charakter jednorazowy. Jeśli ktoś złożył taki wniosek przy okazji majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, to został ujęty na listach wyborców tylko na to głosowanie.

Inaczej jest w przypadku spisu wyborców (nie rejestru). Wniosek o dopisanie do spisu umożliwi głosowanie w miejscu swojego czasowego pobytu, poza miejscem zameldowania. Jeżeli urzędnicy zgodzą się dopisać daną osobę, wtedy będzie to "na stałe". Więc jeśli podczas wyborów do PE przypisano kogoś do rejestru wyborców dla miasta, w którym nadal mieszka, ale nie ma tam meldunku, nie musi ponownie składać wniosku.

Wyborca może też oddać głos na podstawie zaświadczenie o prawie do głosowania wydanym przez urząd gminy. Taki dokument można uzyskać tylko w miejscu zameldowania albo tam, gdzie wyborca jest dopisany na stałe do spisu wyborców.

Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju,

za granicą lub na polskim statku morskim.

Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie poza granicami Polski

Wyborcy, którzy przebywają czasowo za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Powinny zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Mają na to czas do 10 października.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą zostały utworzone obwody głosowania, których wykaz można znaleźć na stronach PKW.

Jednakże w związku z art. 39 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), który stanowi, że jeżeli w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz za granicą, głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym.

W efekcie w obwodach utworzonych w:

• Republice Argentyńskiej,

• Federacji Republiki Brazylii,

• Republice Chile,

• Kanadzie,

• Republice Kolumbii,

• Republice Kuby,

• Meksykańskich Stanach Zjednoczonych,

• Republice Panamy,

• Republice Peru,

• Stanach Zjednoczonych Ameryki

głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu zostanie przeprowadzone w dniu 12 października 2019 r.

Osoby głosujące za granicą otrzymają dwie karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu, a drugą w wyborach do Senatu. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu będzie wyglądać jak w okręgu nr 19 w wyborach do Sejmu, zaś karta do głosowania w wyborach do Senatu będzie wyglądać jak w okręgu nr 44 w wyborach do Senatu.

Źródło PKW

