Wybory prezydenckie. W Warszawie nie utworzono 2/3 komisji obwodowych

Brakuje chętnych do pracy przy wyborach prezydenckich. W Warszawie z 750 komisji obwodowych powołano dotychczas tylko ok. 240. W pozostałych brakuje wymaganych minimum pięciu osób do składu komisji.

Wybory 2020. Brakuje chętnych do pracy przy wyborach prezydenckich. (Getty Images, Fot: NurPhoto , Contributor)