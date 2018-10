Wybory samorządowe 2018. Jak oddać głos, żeby był ważny?

21 października odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zobacz, jak będzie wyglądać karta do głosowania.



Jak zagłosować na wójta, burmistrza i prezydenta:

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Jak zagłosować w II turze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta:

Jak zagłoswać w wyborach do rad dzielnic, rad powiatów, sejmików województw:

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Jeśli w jednej kratce jest już przez wyborcę postawiony znak X, a wyborca dokonując dopisku lub stawiając znak w innej kratce, zawrze w niej taki dopisek lub znak, który będzie zawierał przecinające się linie, to automatycznie wypełni definicję znaku X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki), co oznaczać będzie, że wyborca postawił kolejny znak X, a to skutkuje nieważnością głosu.