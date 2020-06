Wychodzą z domu i nie wracają. Dzieci "na gigancie"

W szkołach kończą się lekcje (zdalne - ale zawsze). Nastolatkowie mają przed sobą dwa miesiące wakacji. Jak co roku jest to czas letnich podróży - także tych nielegalnych, dzieci i młodzieży, które uciekają z domów.

Ucieczki z domu to 90 proc. zaginięć wśród nieletnich

Niektóre z zaginionych dzieci na szczęście udaje się szybko odnaleźć. Np. 12-letniego chłopca i 13-letnią dziewczynkę z podwarszawskiego Pruszkowa. 3 marca tego roku zostali zgłoszeni przez swoich rodziców jako zaginieni. Dzieci nie wróciły ze szkoły do domu. Następnego dnia około godziny 4.00 rano pruszkowscy policjanci odnaleźli je całe i zdrowe w pustostanie. Dzieci wróciły bezpiecznie do domów.

Niektóre z nastolatków, przebywających "na gigancie", same wracają po pewnym czasie do domu, inne znajduje policja. Zdarzają się też przypadki, że uciekinierzy ukrywają się i czekają do skończenia osiemnastego roku życia, wówczas sami zgłaszają się na policję w celu odwołania swoich poszukiwań. W takiej sytuacji, jeśli dorosłe już dziecko nie chce wracać do domu, rodzina jest powiadamiana, że poszukiwania zostały zakończone - ponieważ zaginiony odnalazł się, jednak nie życzy on sobie żadnego kontaktu.