Wyciek danych z SGGW w Warszawie. Policja zatrzymała trzy osoby

Warszawska policja zatrzymała trzech obywateli Gruzji podejrzanych o kradzież laptopa z danymi studentów SGGW. Poszkodowanych może być 70 tys. osób.

– Mężczyźni spotykali się w rożnych dzielnicach stolicy i przekazywali sobie skradzione przedmioty. Najczęściej był to sprzęt elektroniczny w postaci telefonów komórkowych i laptopów, a także pieniądze. To, co zdobyli, najczęściej wstawiali do lombardów. Dla mężczyzn jednak nie liczyła się zawartość sprzętu, a jedynie jego wartość rynkowa – podał Koniuszy.