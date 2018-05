Wyciek gazu przy szkole na Białołęce. Ewakuacja mieszkańców

Koparka uszkodziła rurę z gazem podczas prac budowlanych na ul. Głębockiej na warszawskiej Białołęce. Ewakuowano mieszkańców pobliskich budynków.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 8 rano przy Szkole Podstawowej 356. Operator koparki przypadkiem uszkodził rurę z gazem i doszło do wycieku.