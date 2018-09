Wyczyścili Bramę Brandenburską i pomnik Chrystusa w Rio de Janeiro, teraz bulwary wiślane

Dziesiątki tysięcy gum do żucia i tysiące plam z jedzenia. Po długim i imprezowym lecie Bulwar Flotylli Wiślanej czeka porządne czyszczenie. W tym celu do stolicy przyjadą specjalne maszyny.

We wtorek na bulwary wiślane wjedzie siedem specjalnych maszym, które wyczyściły już Bramę Brandenburską w Berlinie i pomnik Chrystusa w Rio de Janeiro.

Urządzenia mają doczyścić deptak od Płyty Desantu do Most Poniatowskiego, po lecie m.in. z gum do żucia, plam po jedzeniu, ale także pyłów opadających z zanieczyszczonego powietrza. W tym czasie usunięte zostaną m.in. codzienne zabrudzenia, takie jak liście, papierki i niedopałki, zabrudzenia komunikacyjne (np. plamy po olejach silnikowych), a także zabrudzenia spożywcze (np. plamy z jedzenia, napojów, zeschnięte gumy do żucia), które pojawiają się najczęściej w sąsiedztwie lokali gastronomicznych.