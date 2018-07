Wyniki matur 2018. Kiedy będą dostępne i jak sprawdzić online?

Wyniki matur online będą widoczne od północy do 2.00 w nocy na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Później wyniki sprawdzimy już tylko w szkołach.

Aby zobaczyć wyniki z matur 2018 należy wejść na stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do której należymy. Do wyboru są miasta tj:.

**Jak zalogować się w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:**

**Oblany egzamin maturalny - co zrobić:**

Jeśli maturzyście potknęła się noga i nie zdał jednego egzaminu, ma prawo go poprawić w sierpniu. Oświadczenie, że chce do niego przystąpić musi złożyć u dyrektora swojej szkoły do 7 lipca. Część pisemna przypada na 21 sierpnia o godz. 9.00. Część ustna będzie od 21 do 22 sierpnia, godziny podadzą dyrektorzy poszczególnych szkół.