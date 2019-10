Wyniki wyborów 2019. Rekordowa frekwencja w Warszawie. Rafał Trzaskowski zapowiada świętowanie

"Stolica poszła na rekord!" – prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie kryje radości, że w wyborach parlamentarnych frekwencja w stolicy wyniosła 77,07 proc. Rafał Trzaskowski dziękuje za "wzorową postawę obywatelską" i zapowiada nagrody.

Frekwencja w wyborach 2019 w Warszawie była wyższa o ponad 10 punktów procentowych od ogólnego wyniku w całej Polsce. W stolicy wskaźnik głosujących to 77,07 proc. – najwyższy w całym kraju. Oznacza to, że swój głos w Warszawie oddało ponad milion osób.

Wyniki wyborów 2019. Warszawa z najwyższą frekwencją w Polsce

Stołeczny Ratusz i prezydent Rafał Trzaskowski przed głosowaniem zachęcali mieszkańców do tego, by jak najliczniej poszli do urn 13 października. W ramach podziękowania stolica ma nagrodę dla wszystkich za "wzorową postawę obywatelską".