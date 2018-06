Wypadek autokaru z dziećmi. Rozmawialiśmy z rodzicem

- Wychowawcy starają się utrzymać szczegóły wypadku w tajemnicy, żeby pozostałe dzieci się nie denerwowały podczas podróży - mówi Jacek Krawczyk, przewodniczący rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 261 w Warszawie. To jej uczniowie ucierpieli w wypadku na zakopiance. Służby udzielają informacji o wypadku pod numerem infolinii 12 272 90 22.

Do wypadku doszło o godz. 10.55 na drodze krajowej nr 7 między Lubniem a Rabką-Zdrój. Jeden z kierowców zjechał na przeciwległy pas. Autokarem podróżowali uczniowie 7. klasy szkoły podstawowej nr 261 im. Kostki Potockiego z warszawskiego Wilanowa. W środku było 42 dzieci i czworo opiekunów. Wracali do stolicy z zielonej szkoły. Przed powrotem do stolicy mieli zwiedzać Kraków .

Osoby z autokaru, który uległ wypadkowi, kontaktują się bezpośrednio ze swoimi bliskimi. Dzieci przewieziono już do pobliskiej szkoły, gdzie dostały obiad i skąd zostaną zabrane do domu. Najbardziej poszkodowane są osoby dorosłe. Jak podkreśla, o przejeździe na miejsce są informowani bezpośrednio rodzice poszkodowanych.

Autokarów było w sumie pięć, pozostałe jadą w tej chwili do Warszawy. Spodziewane jest co najmniej godzinne opóźnienie. - Liczyła łącznie wycieczka ponad 200 osób z sześciu czy siedmiu klas. To był pięciodniowy wyjazd do miejscowości Kacwin. Bardzo atrakcyjny, stąd taka frekwencja. Były dzieci zarówno z drugiej (te dotrą do stolicy najpóźniej, bo utknęły w korku spowodowanym przez wypadek), siódmej, jak i wszystkie piąte klasy - opowiada. Wśród wycieczkowiczów było też jego dziecko.