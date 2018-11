Wypadek na Grójeckiej. Kierowcy stoją w korkach

Do zderzenia samochodu z motocyklem doszło na skrzyżowaniu Grójeckiej i Wawelskiej. Utworzył się duży korek.

Rzecznik stołecznej policji, Ewa Szymańska informuje, że do zderzenia doszło około godziny 14.00. - Motocyklista został przewieziony na obserwację do szpitala, ale nic nie zagraża jego życiu. Natomiast kierowcy samochodu nic się nie stało - wyjaśnia WawaLove rzecznik. Dodaje, że policjanci ustalają na miejscu, jak do tego doszło.