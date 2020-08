S8. Trasa toruńska zablokowana po masakrycznym wypadku

Trasa Toruńska w Warszawie. We wtorek przed południem doszło do poważnego wypadku na trasie S8 pomiędzy węzłami Głębocka a Łabiszyńska. Zderzyło się ze sobą sześć ciężarówek. Jak wyjaśnia policja, doszło do zatrzymania jednej z nich, w którą uderzyły kolejne. Dwie z nich zmiażdżyły samochód osobowy - toyotę yaris.