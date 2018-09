Wypadek na Wawelskiej. Ranny motocyklista, są utrudnienia

Przy warszawskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Kierowcę jednośladu zabrała karetka. Informację o wypadku dostaliśmy na platformę #DziejeSię.

Według jej relacji wyglądalo na to, że to kierowca jednośladu wjechał w osóbwkę. "Policja przyjechała, spytała sanitariuszy o jego stan i zmierzyła trzeźwość kierowcy, który tłumaczył się jakoś w ten sposób, że on miał zielone, a motocyklista czerwone" - napisała do naszej redakcji Kasia.