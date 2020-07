Wypadek na węźle Konotopa. Poparzone ciało kobiety. Policja szuka świadków

Wypadek na węźle Konotopa

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek około godziny 4.00 na odcinku S8 pomiędzy węzłem Warszawa Zachód a węzłem Aleje Jerozolimskie. Służby po przybyciu na miejsce znalazły palący się samochód, jednak w środku nikogo nie było. W trakcie gaszenia pojazdu, zauważono leżące ciało na jezdni estakady znajdującej się poniżej. Była to kobieta z palącego się auta. Służby wezwały pogotowie ratunkowe. Lekarz stwierdził zgon.