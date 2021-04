Wysyłał groźby, że 10 kwietnia dojdzie do zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób. 21-latek zatrzymany

Wiadomość z groźbami trafiła również do KSP

- Jedna z wiadomości sugerujących, że w dniu 10 kwietnia dojdzie do zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób lub mienia w znacznych rozmiarach trafiła również na nasze adresy e-mailowe. Było to pod koniec marca - wyjawił rzecznik KSP.

Dodał też, że nadawca gróźb bardzo starał się o to, by pozostać anonimowy. Jednak po tym jak do sprawy skierowany został zespół policjantów z wydziału do walki z cyberprzestępczością, jego tożsamość została zdemaskowana. 21-letni autor wiadomości z groźbami został zatrzymany w czwartek na terenie powiatu płockiego.