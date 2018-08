Wzruszające słowa, poruszające wspomnienia. Tak bliscy żegnali Korę

Artystka została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w środę 8 sierpnia. Podczas ceremonii swoje przemowy pożegnalne wygłosili przyjaciele i bliscy Kory.

"Dane było Jej żyć w okresie rożnych faz naszego kraju: komunizmu, "komunizmu z ludzką twarzą", Solidarności , Stanu Wojennego, demokracji, a wreszcie parodii demokracji. Przez wszystkie te okresy Kora szła z podniesioną głową i jasnymi poglądami, wypowiadała je śmiało nie patrząc na koniunktury, nie łasząc się do kolejnych sekretarzy, ministrów, dyrektorów, prezesów, robiła swoje, na swoim sztandarze miała napisane "Wolność". Wypowiadała swoje zdanie śmiało i odważnie, robiła to w sposób bardzo wyrazisty. Tępiła taniochę, tandetę, amatorszczyznę i znowu dzięki temu budowała swoją osobowość. Była otoczona szacunkiem ludzi, nie tylko miłością za to, co im daje, ale szacunkiem za wyrażanie swojego zdania bez względu na okoliczności."

Jerzy Buzek zwrócił się bezpośrednio do zmarłej Piosenkarki: " Lubiłaś się śmiać. Uśmiechałaś się do każdego ptaka, drzewa i ludzi, którzy Cię otaczali. Diagnozy lekarskie, które trudno było zaakceptować, przyjmowałaś tak, jak to że czasami bywamy głodni a wieczorem senni, tak to odbieraliśmy, niezależnie od tego, co działo się w Twoim wnętrzu. Uwielbialiśmy Cię za to, ale potrafiłaś być ostra i bezceremonialna, nie tylko jako juror. Nie wiem dokładnie, dlaczego mam okazję dzisiaj i teraz kontynuować z Tobą nasza rozmowę jak kiedyś na Bielanach o Twoim ukochanym Roztoczu albo bardzo niedawno, późnym wieczorem w szpitalu w Gliwicach. Rozmowę o życiu, świecie, o galaktykach. Byliśmy przecież bardzo różni, mieliśmy różny pogląd na świat, ale mieliśmy też przekonanie, że to nas najbardziej buduje, w tej rozmowie, pozwala nam naprawdę otwierać się na siebie, próbować porozumiewać Koro. Na koniec chciałem Cię prosić w mieniu nas wszystkich: mów do nas zawsze w swojej poezji muzyce... po prostu bądź."