Z działu nazw nadzwyczajnych: Powstało "Rondo Benny Hilla" na Polu Mokotowskim.

"Nieznani sprawcy ochrzcili rowerowe rondo na Polu Mokotowskim. Oprócz tabliczki nazwa przyjęła się również w Mapach Google. Chyba tej siły już nie powstrzymamy." w humorystycznym tonie alarmuje na Facebooku Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Drewniana, porządnie zrobiona i równie porządnie przymocowana do słupa. Ta tabliczka może wprawić w osłupienie mijających ją rowerzystów. A to ze względu na nazwę jaką na niej napisano wielkimi, czarnymi literami: "Rondo Benny Hilla". Z błędem, ale to nie szkodzi. - Powinno być "Rondo Benny'ego Hilla" - zwracają uwagę internauci.