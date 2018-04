Z muzeum skradziono polski odpowiednik Harleya. Policja umorzyła śledztwo

Podczas przekształcania dawnego Muzeum Techniki i Przemysłu Narodowej Organizacji Technicznej skradziono przedwojenny motocykl legendarnej marki Sokół 1000. Do tej pory nie udało się ustalić sprawców.

Interpelację w tej sprawie złożyła radna Izabela Chmielewska. W odpowiedzi na nią Hanna Gronkiewicz-Waltz potwierdziła, że motocykl zaginął w sierpniu zeszłego roku w Chlewiskach pod Radomiem. To tam umieszczono niektóre zbiory Naczelnej Organizacji Technicznej. Jak się okazało, policja umorzyła sprawę, bo nie udało się ustalić tożsamości złodziei.

Muzeum Techniki od lat boryka się z problemami finansowymi. W 2016 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odmówiło dalszego finansowania placówki. MT popadło w długi. W efekcie rok temu na jego miejsce powołano Narodowe Muzeum Techniki. Wtedy jednak narodził się kolejny problem – NOT nie chciał przekazać eksponatów do nowego muzeum. W efekcie zarząd Pałacu Kultury i Nauki, gdzie mieściło się muzeum, wypowiedział umowę najmu i wystąpił o nakaz eksmisji, w efekcie czego NOT odpowiedziała pozwem o naruszenie stanu posiadania.