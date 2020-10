Z samolotu prosto na izbę wytrzeźwień. Nieudany koniec wakacji

Dla tej pasażerki będzie to pamiętny powrót z wakacji. Jak poinformował Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 51-letnia pasażerka przysporzyła załodze samolotu niemało kłopotów. Chodzi o lot z Hurgady na Okęcie. Podróżna miała nie stosować się do poleceń załogi, odmówić założenia maseczki , a także oskarżać współpasażerki o kradzież.

Pogranicznicy poinformowali kobietę, że jeśli nie będzie się stosować do ich poleceń, to użyją środków przymusu bezpośredniego. Udawszy się do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej kobieta została przebadana alkomatem. Wynik kwalifikował ją do wizyty w izbie wytrzeźwień.