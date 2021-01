Ząbki. Dwa brutalne zabójstwa w ciągu kilku dni. Burmistrz miasta reaguje

"Jest mi bardzo przykro, że w okresie noworocznym doszło do dwóch zdarzeń przestępczych, w których życie stracili Mieszkańcy naszego miasta. Wyrażam głęboki żal i wyrazy współczucia dla rodzin dotkniętych tragedią" – czytamy w oświadczeniu Małgorzaty Zyśk, burmistrza niedużej miejscowości Ząbki pod Warszawą.

To właśnie tam w ostatnim czasie rozegrały się dwie ogromne tragedie, o których głośno zrobiło się w całej Polsce.

Ząbki. 26-latek zaatakował nożem w sylwestra na klatce schodowej. 23-latek nie przeżył

1 stycznia w godzinach porannych policjanci z Ząbek otrzymali informację, że na klatce schodowej jednego z budynków, leży nieprzytomny mężczyzna z raną klatki piersiowej. Po chwili na miejscu zjawili się funkcjonariusze i ratownicy medyczni. Rannego przetransportowano do szpitala. Pomimo wysiłków lekarzy, mężczyzna zmarł .

Z ustaleń śledczych wynika, że w pewnym momencie 23-latek przebywał na imprezie sylwestrowej i w pewnym momencie wdał się w słowną sprzeczkę na balkonie z sąsiadem. Następnie 23-latek opuścił lokal i zszedł piętro niżej. Tam najprawdopodobniej doszło do kolejnej wymiany zdań pomiędzy nim a 26-latkiem.

Zobacz też: Nie obsłużył klienta bez maseczki, dostał nożem. "Solidarność" monitoruje ataki

- Wówczas na klatce schodowej 26-latek ugodził nożem 23-latka. Napastnik po tym zdarzeniu wrócił do mieszkania, w którym przebywał. Rannego mężczyznę znalazł inny uczestnik imprezy sylwestrowej, który wezwał pomoc – wyjaśniał zdarzenie asp. szt. Tomasz Sitek.

Ząbki. Brutalny napad na warzywniak. Właściciel sklepu nie przeżył

Kolejna tragedia w Ząbkach, która wstrząsnęła opinią publiczną, rozegrała się w sklepiku z warzywami przy ulicy Powstańców. Do zdarzenia doszło w niedzielę 10 stycznia.

Jak informowaliśmy, starszy mężczyzna został niespodziewanie zaatakowany we własnym sklepie .

Przed godz. 19, tuż przed zamknięciem, do jego sklepiku wpadł młody mężczyzna. Zażądał pieniędzy. Zaczął okładać emeryta najprawdopodobniej metalową pałką. Bił, dopóki starszy mężczyzna upadł na ziemię. Następnie okradł sklep i uciekł. Pan Stanisław trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie i ok. godz. 23 zmarł.