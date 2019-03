Zabójstwo Brylewskiego. Sąd przesuwa datę rozprawy

Obrońcy Tomasza J. wnieśli do sądu prośbę o odroczenie rozprawy. Ich klient chce się zapoznać z nagraniami z monitoringu, a dopiero potem zeznawać. 42-latek jest oskarżony o śmiertelne pobicie muzyka Roberta Brylewskiego.

Do zdarzenia doszło w styczniu 2018 roku. Wtedy to Tomasz J. wtargnął do mieszkania Brylewskiego, który spędzał wieczór z synem swojej partnerki. J. zaczął się awanturować. Jak się okazało wcześniej mężczyzna zamieszkiwał lokal kupiony przez muzyka. Ponadto twierdził, że w mieszkaniu jest jego matka, która wzywa pomocy.