Zabójstwo matki i 3-letniego dziecka. Jej partner sam zgłosił się na komendę

Stołeczna policja zajmuje się sprawą podwójnego morderstwa. Na zwłoki 35-letniej kobiety i 3-letniego dziecka natknęła się w sobotę wieczorem jej matka. Śledczy ustalili, że zabójstwa mógł dokonać konkubent przebywający na więziennej przepustce akurat w dniu tragedii.

Funkcjonariusze zostali powiadomieni o dwóch ciałach znajdujących się w lokalu na ul. Nowowiejskiej przez matkę zmarłej. Gdy przyszła do mieszkania w odwiedziny, nie mogła dostać się do środka mimo posiadania klucza. Wezwała więc ślusarza i wtedy dokonała makabrycznego odkrycia. Informację tę potwierdził Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Odbywał karę

Zatrzymany w sprawie zabójstwa złożył już obszerne wyjaśnienia, jednak nie poinformowano, czy przyznał się do zarzucanych mu czynów. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Sekcja zwłok matki i jej dziecka zaplanowano na poniedziałek. Motyw zbrodni nie został podany do publicznej wiadomości.