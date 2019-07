Zabójstwo przy barierkach smoleńskich. Zapadł wyrok

Adrian C. został skazany na 15 lat więzienia. Śmiertelnie pchnął nożem mężczyznę, z którym pokłócił się przy barierkach stojących na Krakowskim Przedmieściu. Rodzina zmarłego nie jest usatysfakcjonowana wymierzoną karą.

- Jest mi bardzo przykro, że do tego doszło. Mi też jest bardzo ciężko - zapewniał podczas procesu Adrian C. Mężczyzna przeprosił rodzinę zmarłego Pawła K.

Ale jednocześnie nie przyznawał się do winy. Twierdził, że niewiele pamięta z tragicznego zdarzenia, do którego doszło 9 lutego 2018 r.

Krwawa bójka. Kara i wysokie zadośćuczynienie

– Adrian się spojrzał na tego łysego [Pawła], chyba nie do końca się mu to spodobało. „Na co się patrzysz, frajerze jeb...?!” – krzyknął, na co Adrian mu odszczekał, krótko, też jakieś wyzwisko tam padło – relacjonował w sądzie znajomy Adriana C.