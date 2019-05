Zaczytane Ławki zagościły w Warszawie

Przed Pałacem Kultury i Nauki mieszkańcy Warszawy mogą podziwiać unikalne Zaczytane Ławki stworzone przez fundację Zaczytani.org i zaprojektowane przez polskich aktorów, wokalistów oraz artystów.

Zaczytanie Ławki w kształcie otwartych książek to małe dzieła sztuki, które przypominają, jakie pole dla wyobraźni stanowią lektury zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Na tegorocznej wystawie znajdują się meble miejskie autorstwa m.in. Kabaretu Hrabi o nazwie "Ławka z całkiem innym słownikiem”, Magdaleny Kumorek "Ławka stworzeń zapomnianych” czy "Ławka Na straganie” duetu Kinga Kulawiacka i Katarzyna Błażejewska-Stuhr. Dodatkowo, każda z ławek pozwala na bezpłatne pobranie audiobooka.

- Tegoroczne wystawy Zaczytanych Ławek to także podziękowanie dla wszystkich, którzy wzięli udział w Wielkiej Zbiórce Książek. Akcja trwała do 26 maja, zebraliśmy mnóstwo lektur, a teraz czeka nas kolejne wyzwanie – segregowanie książek, które zostaną przekazane do placówek medycznych – mówi Agnieszka Pawlak, prezes fundacji Zaczytani.org.