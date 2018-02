Zaginął po zabawie sylwestrowej. "Losy chłopca są nadal nieznane"

23-latek ostatni raz był widziany 2 stycznia w okolicach akademika SGGW, gdzie bawił się na Sylwestra. Ursynowscy policjanci i bliscy proszą o pomoc każdego, kto ma jakąkolwiek informację na temat zaginięcia.



Rafał pochodzi z Rudka na Podlasiu. Razem z kolegami przyjechał na zabawę sylwestrową do kuzyna, który studiuje na SGGW. Zatrzymał się w akademiku. Chłopak rano w Nowy Rok postanowił wrócić do domu mimo wielu próśb kuzyna, by jeszcze został. Wyszedł bez dokumentów, portfela i telefonu. - Prawdopodobnie chciał dojść do metra, następnie na Dworzec Centralny - domyśla się kuzyn.