Zaginiony kot na lotnisku wrócił do właścicieli. "Wychudzona, w ogromnej traumie"

19 października podczas lotu z Oslo do Polski zaginął czarny kot. Po głośnych poszukiwaniach czworonoga, udało się go znaleźć. Zwierzę ukrywało się na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która znajduje się przy lotnisku Chopina.

Kobieta zaznacza, że to dopiero początek łapania "Łupiny" (imię kota). - Mała uciekała, nie chciała podejść. Nie mogliśmy pozwolić uciec jej nigdzie dalej w teren. Po jakimś czasie mogłam zbliżyć się na kilka metrów, dużo do niej mówiłam - słuchała, przyglądała się, ale trzymała mnie na dystans. Jedynym wyjściem było z powrotem „zagonić” ją pod budkę, otoczyć, żeby nie uciekła i załatwić klatki-łapki. Wraz z nią był też mały, na moje oko ok. 2-miesięczny szkrabek. Zaprzyjaźnili się - tłumaczy.

Jak doszło do zaginięcia kota?

- Z piątkowych informacji i niby sprawdzenia kamer wynika, że jeden z pracowników, który ją przewoził, zgubił ją, a kota jak nie było, tak nie ma do tej pory. Od tego czasu pojawiło się mnóstwo sprzecznych ze sobą informacji, a dodatkowo dzwoniąc do Welcome Airport Services spotykam się tylko z ignorancją i bezczelnością. Kobieta, z którą rozmawiałam niedługo po wydarzeniu od razu oznajmiła, że to nie ich wina i nikt nie poniesie za to konsekwencji - napisała na Facebooku trzy dni pod wydarzeniu, pani Karolina.