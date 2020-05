Zagracona Warszawa. Co robi Straż Miejska?

Warszawa. Straż miejska usuwa wraki ze stołecznych ulic

Warszawska Straż Miejska na stronie internetowej zaznacza, że wiele spośród usuwanych przez nią wraków stwarza spore zagrożenie, zarówno dla ruchu, jak i dla pieszych. - Często wraki są niezabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Z pojazdów wystają elementy uszkodzonej karoserii. Zagrożeniem mogą być również wybite szyby. Czasami pojazdy są tak zdewastowane, że trudno w pierwszej chwili stwierdzić z jaką marką mamy do czynienia. Zdarza się, że część z wraków dosłownie służy za śmietniki. Nie tylko same pojazdy są zanieczyszczone odpadami, ale również teren wokół nich. W przypadku kiedy pojazd stanowi zagrożenie, bezzwłocznie wydawana jest dyspozycja jego usunięcia. W innych sytuacjach nasze czynności zmierzają do zmobilizowania właściciela pojazdu, tak aby to on usunął wrak lub przywrócił pojazd do stanu użytkowego - informują strażnicy.