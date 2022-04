Zainwestuj w Ethereum w 2022 roku

Te wszystkie właściwości sieci Ethereum wpływają korzystnie na zainteresowanie Etherem, co przekłada się bezpośrednio na stałą tendencję wzrostową kursu kryptowaluty. Ether to wirtualny pieniądz i instrument spekulacyjny, który odznacza się dużą podażą, póki co nielimitowaną. Prawdopodobnie ilość Etherów będzie ograniczona do 150 mln (wobec 21 mln bitcoinów), przy czym potencjał wydobywczy to ponad 30 mln. Dla porównania, do osiągnięcia górnej granicy liczby Bitcoinów będących w obiegu brakuje zaledwie 2 mln.