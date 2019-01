Zajęcia o mowie nienawiści w warszawskich szkołach. Zapytaliśmy nauczycieli, co o tym myślą

Rafał Trzaskowski zarządził w stołecznych szkołach lekcje poświęcone mowie nienawiści. Nauczyciele mają dyskutować z uczniami w trakcie godzin wychowawczych, korzystając przy tym z podręcznika Kampanii Rady Europy "Bez Nienawiści". Pomysł prezydenta o dziwo wzbudził sporo kontrowersji.

"Nienawiść ma niszczycielskie skutki. A wszystko zaczyna się od słów. Dlatego w warszawskich szkołach jeszcze przed feriami zostaną przeprowadzone lekcje na temat tego, jak reagować i przeciwdziałać mowie nienawiści" - zakomunikował na Twitterze Trzaskowski we wtorek. Dziękował przy tym wrocławskiemu prezydentowi Jackowi Sutrykowi za inspirację. To właśnie w stolicy Dolnego Śląska podobne zajęcia już się odbywają.

Jeszcze ostrzej o pomyśle prezydenta Warszawy wypowiadają się przedstawiciele Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny: "Wszystko wskazuje na to, że władze miasta wykorzystają tragiczną śmierć prezydenta Gdańska do genderowej i homoseksualnej propagandy w szkołach! Pamiętajcie, że macie prawo bronić przed tym wasze dzieci" - można przeczytać na profilu fundacji.

"Szkoła nie jest wyspą"

Kierująca liceum przyznaje, że już wcześniej w jej szkole były prowadzone specjalne zajęcia na ten temat. Jednak w związku z tragicznymi wydarzeniami z Gdańska, postanowiono porozmawiać o tym trudnym zagadnieniu z młodzieżą właśnie teraz. - Oczywiście, jeżeli będzie potrzeba zrealizowania jakichś konkretnych zajęć, to też jesteśmy otwarci. Uważam, że to bardzo dobra i potrzebna inicjatywa. My to robimy sami z siebie - przyznaje w rozmowie z WawaLove Łuczak.

- Niemniej jednak zobowiązałam wychowawców, aby poświęcili kilka lekcji wychowawczych w celu wyjaśnienia młodzieży, jak może poradzić sobie z hejtem lub jak przeciwdziałać takiemu zjawisku. Zdaniem Lewkowicz szkoła nie jest wyspą, a częścią żywej tkanki, jaką jest społeczeństwo. - O tych sprawach rozmawia się nie tylko w domu, ale i tutaj. W związku z zaistniałą sytuacją, w szkole jest to temat żywy i często poruszany. Nikt go nie unika - deklaruje.

Dyrektorka dobrze zna publikację, którą miasto zaproponowało do przeprowadzania zajęć. W ocenie dyrektorki "Staszica" można się jednak obyć i bez niego. - Mamy taki podręcznik, ale nie jest on konieczny do rozmowy o sprawach trudnych, które nas dotyczą i które nas zaskoczyły. To przykład zabójstwa prezydenta Gdańska stał się bodźcem i sprowokował nas do dyskusji na ten temat - twierdzi.