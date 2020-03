Zakładał wnyki na psy sąsiadów. Dostał zarzuty znęcania się nad zwierzętami

Mieszkaniec Słupna zakładał druciane wnyki w ogrodzeniu posesji. W pułapkę miały wpadać psy sąsiadów. Usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami.

Sprawa będzie skierowana do sądu

„Kara została zaproponowana przez prokuratora. Sprawa zostanie przekazana do sądu. Jeśli sąd przychyli się do wniosku prokuratury i stwierdzi, że kara jest adekwatna do czynu, to kara zostanie zachowana” – powiedział Wawalove oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie asp. szt. Tomasz Sitek.