Zalana Grójecka. Duże utrudnienia i brak wody w mieszkaniach

Niedaleko skrzyżowania ul. Grójeckiej z ul. Racławicką najprawdopodobniej pękła rura. W nocy Grójecka była nieprzejezdna, a trasy tramwajów zostały skrócone. Utrudnienia zostały już zażegnane.

Warszawa. Brak wody i zablokowana Grójecka

W nocy doszło do awarii wodociągowej. Niedaleko skrzyżowania ul. Grójeckiej z ul. Racławicką najprawdopodobniej pękła rura. Do godziny 5:00 zablokowane były trzy pasy jezdni na Grójeckiej w kierunku centrum. Woda zalegała na całej jezdni od wysokości ul. Racławickiej do ul. Dickensa. Jak informuje Wawa Hot News 24, kilku samochodom jadącym zalanym odcinkiem, nie udało się przejechać.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.