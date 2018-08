Załatali dziury po pociskach z powstania. "To jest niedopuszczalne"

Wspólnota mieszkaniowa kamienicy u zbiegu ulic Żelaznej i Chmielnej odnowiła fragment elewacji. Przy okazji zatynkowali dziury z Powstania Warszawskiego. - To, co stało się z tym fragmentem elewacji, jest całkowicie niedopuszczalne - powiedział konserwator zabytków, Michał Krasucki.

Sprawa nabrała rozgłosu po wpisie Wojciecha Kacperskiego pracującego w stołecznym urzędzie na Facebooku. - Wstyd Wspólnoto Mieszkaniowa Chmielna 73b, że zatarłaś ślady Powstania Warszawskiego na swojej kamienicy. To były jedyne ślady po obecności najważniejszej reduty powstańczej - Centralnego Dworca Pocztowego - i ciężkich walk o nią stoczonych. Dziś na remontowanych kamienicach zachowuje się wszystkie ślady po sierpniu '44, jako część dziedzictwa historycznego. Nie obniża to wartości kamienicy - czytamy na Facebooku. Dodał, że idąc tą drogą obudzimy się kiedyś w mieście pozbawionym wszystkich znaków z naszej przeszłości, sami będąc pozbawieni tożsamości.

Zabytek ten jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Oznacza, że administracja powinna uzgodnić to z konserwatorem. - To, co stało się z tym fragmentem elewacji, jest całkowicie niedopuszczalne. Od czerwca próbowaliśmy na różne sposoby powstrzymać dewastację elewacji i samego napisu, wysyłając pismo do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, prosząc wspólnotę mieszkaniową o spotkanie konsultacyjne, a nawet wskazując na możliwość pozyskania dotacji na kompleksowy konserwatorski remont elewacji - tłumaczył "Wyborczej" stołeczny konserwator zabytków, Michał Krasucki.