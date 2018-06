Żałoba w Wołominie. Wiceburmistrz zginął w nawałnicy

Robert Makowski, wiceburmistrz Wołomina, to jedyna ofiara burz i wichur, które szalały nad Polską w czwartek po południu. Mężczyzna zmarł w szpitalu w po tym, jak został przygnieciony konarem drzewa. Do poniedziałku w gminie Wołomin trwać będzie żałoba.

Do tragedii doszło w porcie w pobliskim Nieporęcie. Mężczyzna trafił do szpitala przytomny, ale zmarł w wyniku obrażeń wewnętrznych po tym, jak przygniótł go konar drzewa. Robert Makowski od maja 2016 roku był zastępcą burmistrz Wołomina, Elżbiety Radwan. Poza żałobą, która na terenie gminy potrwa do poniedziałku włącznie, w Urzędzie Miejskim w Wołominie wyłożono Księgę Kondolencyjną.