Załoga karetki zatrzymała pijanego kierowcę. Okazał się byłym strażnikiem miejskim

Ratownicy medyczni zauważyli kierowcę, który przysypiał za kierownicą. Ruszyli za nim w pościg. Po zatrzymaniu było czuć od niego alkohol, a przy sobie miał odznakę i legitymację straży miejskiej. Jej rzecznik tłumaczy, że nie jest on już ich pracownikiem.

Pracownicy służb medycznych Piotr Leśniewski wraz z Krzysztofem Budkiem tłumaczą, że jechali, by zrealizować zlecenie przewiezienia pacjenta ze szpitala do szpitala. - Używaliśmy sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Wszystkie samochody się zatrzymywały, ten jeden nie. Zauważyliśmy, że kierowca jest ospały, patrzy w jeden punkt. Ruszyliśmy za nim - relacjonują portalowi tvnwarszawa.pl świadkowie zdarzenia. Dodają, że stan pacjenta pozwalał na to, by pojechać za podejrzanie zachowującym się kierowcą.