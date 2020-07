Zamów jedzenie na wynos i wygraj włoską ucztę o wartości 500 zł!

Tradycja, o której przetrwanie warto walczyć

Celebrowanie posiłków w restauracjach to wspaniała część naszej kultury, pielęgnowana z pokolenia na pokolenie. Prawdziwa uczta dla podniebienia, której można doświadczyć w ulubionych miejscach, to wynik pracy restauratorów, szefów kuchni, kucharzy, obsługi kelnerskiej oraz przede wszystkim klientów, bez których gastronomia nie mogłaby istnieć.

Sytuacja epidemiczna oraz przymusowa kwarantanna spowodowała, że normalne funkcjonowanie restauracji przestało być możliwe. Ludzie, którzy tworzą każde z tych miejsc, do których tak chętnie zawsze zaglądali klienci, przestali mieć dla kogo gotować. Nawet teraz, gdy lokale zaczynają się już otwierać, to troska o zdrowie klientów zmusza je do wprowadzenia ograniczeń m.in. co do liczby gości. Wielu kulinarnym pracowniom smaku grozi zamknięcie. Inne odczują skutki tej sytuacji jeszcze przez wiele miesięcy, a może nawet i lat. Nasze ulubione lokale nie muszą jednak zniknąć z kulinarnej mapy Warszawy – każdy z nas może im pomóc przetrwać ten trudny czas, np. zamawiając posiłki z dostawą do domu! A przy okazji wygrać coś dla siebie.