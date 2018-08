Zamykają Dunkin' Donuts. Po niecałych trzech latach

W 2015 roku do Polski weszła sieć Dunkin' Donuts z amerykańskimi pączkami z dziurką. - Ta smutna decyzja nie była łatwa, ale w zaistniałych okolicznościach okazała się konieczna - napisała na Facebooku firma.

- Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy i, niestety, lokale Dunkin' Donuts po 3 latach znikają z mapy Polski. Ta smutna decyzja nie była łatwa, ale w zaistniałych okolicznościach okazała się konieczna. Dziękujemy za wszystkie wspólnie zjedzone donuty. Będziemy za Wami tęsknić i zapraszamy dziś na Świętokrzyską 16 na wyprzedaż ostatnich donutów i pamiątek na otarcie łez. Lokal będzie otwarty do ostatniego donuta. Donut worry, be happy, dziękujemy - poinformowali właściciele polskiej sieci na Facebooku.