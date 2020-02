Zarzut dla kierowcy, który potrącił trzy osoby w Żyrardowie

Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym dla 74-letniego kierowcy, który na pasach w Żyrardowie potrącił matkę z dwojgiem dzieci. Jedno z nich, 10-letnia dziewczynka, zmarła wczoraj w szpitalu.



Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Informację o zarzucie podaje rmf24.pl.

Do śledztwa zabezpieczono również nagranie z miejskiego monitoringu.

Prokurator zapowiedział, że powoła biegłego, którego zadaniem będzie rekonstrukcja przebiegu niedzielnego wypadku. To istotne, aby określić w ten sposób, z jaką prędkością jechał samochód.

Przypomnijmy, że do wypadku doszło 2 lutego w Żyrardowie na przejściu dla pieszych przy ul. 1 Maja. 74-letni kierowca z Żyrardowa nie zauważył pieszych na pasach: 3-letniego chłopca, jego 10-letniej siostry i ich matki.

Samochód potrącił trzy osoby tuż przed siedzibą Państwowej Straży Pożarnej i to właśnie strażacy jako pierwsi zaczęli udzielać pomocy poszkodowanym. Wezwano śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzieci trafiły do szpitali w Warszawie, a ich matka do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.