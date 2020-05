Zarzuty popełnienia pięciu przestępstw dla młodego sutenera

Policjanci z komisariatu w Ząbkach kilka dni temu dostali informację o obywatelce Ukrainy, która miała być zmuszana do uprawiania prostytucji. Funkcjonariusze szybko nawiązali kontakt z kobietą. 23-latka potwierdziła te informacje.

Zeznała, że od początku maja była przetrzymywana w Warszawie przez 23-letniego mężczyznę. Przemocą, biciem oraz groźbami pozbawienia życia doprowadzał ją do uprawiania prostytucji i obcowania płciowego. Zmuszał ją też do picia płynu o nieustalonym składzie. Zniszczył jej laptop i tablet. Spowodował tym samym straty w wysokości 1 600 złotych.

Warszawa. Podczas przeszukania znaleziono narkotyki

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Przedstawiono mu nie tylko zarzuty zmuszania do prostytucji, ale również zgwałcenia, zmuszenia do określonego zachowania, zniszczenia mienia i posiadania środków odurzających.