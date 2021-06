Zastrzelił sąsiadkę, dźgnął jej syna. Finał brutalnego mordu

Do zabójstwa doszło na Bródnie w Warszawie 12 lipca 2019 roku w czasie inspekcji budowlanej. Do tragicznego zdarzenia doszło w budynku przy ul. Łąkocińskiej 3. To właśnie pod tym adresem mieszkali skonfliktowani ze sobą lokatorzy - Andrzej K., który usłyszał wyrok, a także pokrzywdzeni - Agnieszka G. oraz Adrian G.