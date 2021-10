Zatrzymania CBA i KAS osób uczestniczących w wyłudzaniu VAT

Celem działań przestępców było zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych względem Skarbu Państwa. Wystawiane dokumenty obejmowały fikcyjne transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych opiewały na kwotę co najmniej 1 mld zł. Na chwilę obecną ustalono ok. 1000 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie.