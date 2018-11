Zazielenia tory tramwajowe. Po raz pierwszy w stolicy

W Warszawie jest 20 kilometrów torów zasiany trawą. Aby zadbać o zieleń, Tramwaje Warszawskie zakupiły pierwszy taki pojazd, który może jeździć po torach i nawadniać zieleń.

Tramwaje Warszawskie zapowiadają, że wkrótce zielonych torów będzie więcej i jest to związane z budową nowych linii m.in. do Wilanowa, na Gocław i na Kasprzaka.

W zbiorniku może zmieścić nawet 7000 litrów wody, a operator może regulować jej ciśnienie podczas podlewania. Ponadto pojazd może być użyteczny do innych prac serwisowych, na przykład do czyszczenie torowisk, zwrotnic i instalacji do odprowadzania wody z torów.

Zajezdnie pracują przez całą dobę. Pierwsze tramwaje wyjeżdżają już około godziny 3.40, co oznacza, że poranna zmiana motorniczych musi wstać do pracy około godziny 2 w nocy. Z kolei ostatnie tramwaje zjeżdżają do zajezdni około godziny 1:20. Nie oznacza to jednak, że wszyscy kończą pracę, bo przerwa w ruchu wykorzystywana jest na sprzątanie i serwisowanie tramwajów.