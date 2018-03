Zbierał w mieszkaniu śmieci od 20 lat. "Konieczna jest deratyzacja, dezynfekcja i odrobaczanie"

Mieszkanie przy ul. Rechniewskiego 12 było po sufit zawalone różnymi przedmiotami, a sterta śmieci wręcz wysypywała się z balkonu. Sąsiedzi kilkanaście lat walczyli z właścicielem mieszkania. Teraz magą odetchnąć z ulgą. Lokalem zajęła się ekipa sprzątająca w asyście policji.

85 metrowe mieszkanie na Gocławiu było po sufit zawalone śmieciami, bez energii, wody i gazu. Mężczyzna jest właścicielem mieszkania od 1988 roku. Na początku mieszkał w nim ze swoją żoną i dziećmi. Po wyprowadzce rodziny pan Szymon wyjaśnia - Zachorowałem na odkładanie rzeczy na później. Proces wynoszenia był zbyt mało intensywny. Fizycznie trudno to zrobić za jednym zamachem - tłumaczył w programie "Uwaga po Uwadze" Szymon Wodziński.

Sąsiedzi wielokrotnie wnosili skargę do spółdzielni mieszkaniowej informując, że smród, szczególnie w ciepłe dni, szczury i robactwa przedostają się z zaśmieconego lokalu na cały blok. Jednak nie przynosiło to skutków. Dopiero po decyzji sądu, spółdzielnia ma pozwolenie na wejście do mieszkania i uprzątnięcie śmieci na koszt właściciela.