Zbigniew Herbert bez ulicy w Warszawie. Sąd cofnął decyzję

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję wojewody o zmianie nazw dwóch ulic w stolicy. Patronat stracili poeta Zbigniew Herbert oraz dowódca AK Adolf "Dolina" Pilch. Tym samym wracają nazwy ulic sprzed tzw. ustawy dekomunizacyjnej.

Decyzja sądu to efekt skarg warszawsich radnych na zarządzenie wojewody mazowieckiego, Zdzisława Sipiery. W listopadzie 2017 r. wydał on zarządzenia zastępcze o zmianie nazw 47 ulic. Zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną samorządy miały czas do 2 września na zmianę nazw propagujących komunizm. Rada Warszawy zdecydowała, że nowych patronów będzie miało tylko sześć ulic.