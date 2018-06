Zdewastowali stację metra. "Nie wiem, czy kamery obejmują ten obszar"

W piątek w nocy pomalowano spreyami jedno z wejść do stacji metra Kabaty. Mieszkańcy są oburzeni. - Jest to pierwsza taka sytuacja na Ursynowie - mówi WawaLove radny Ursynowa Krystian Malesa. Sprawa została zgłoszona na policję.

Mieszkańcy szybko zareagowali na post. Pod zdjęciem można przeczytać wiele negatywnych komentarzy. - "Powinien być monitoring - mam nadzieję że złapią szybko za takie chuligaństwo", "No co za śmieciem trzeba być", "Żeby chociaż coś ciekawego lub ładnego, a tak to dewastacja w czystej postaci. Autorzy są na pewno z siebie bardzo dumni", "A to kamer tam nie ma, ani sprawnej ochrony? Aaa... zapomniałem, w Polsce zatrudnia się emerytów i rencistów, żeby było taniej! Jak sobie nie potraficie radzić z wandalami, to jak sobie dacie radę z terrorystami?", "Straszne. Gdy trochę rozkojarzona weszłam dziś do metra to myślałam, że to jakaś obskurna część Pragi. Naprawdę okropne. Początki dewastacji przestrzeni publicznej błyskawicznie mogą przemienić się w coś poważniejszego i z bezpiecznego miejsca stworzyć "meliniarnie", do której lepiej się nie zapuszczać. Mam nadzieję, że to jednorazowy wybryk".