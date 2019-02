Zdjęli tabliczkę Kaczyńskiego, wraca Armia Ludowa. Nieudana dekomunizacja w Warszawie

Drogowcy rozpoczęli demontaż znaków na stołecznych ulicach, których nazwy zostały zmienione w skutek tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Cała operacja ma potrwać kilka godzin. Pierwszą zdjętą tabliczką była ta z nazwiskiem Lecha Kaczyńskiego. Na jej miejsce powróciła stara nazwa - aleja Armii Ludowej.

Wymiana oznaczenia przy skrzyżowaniu z ulicą Mokotowską trwała zaledwie dwie minuty. To dopiero początek. Drogowcy będą mieli ręce pełne roboty, bo według decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego (uchylającego zarządzenie wojewody mazowieckiego o zmianie nazw), tabliczki trzeba jeszcze usunąć z 600 innych ulic. Wisiały przez niecały rok.

Jak podaje "Stołeczna", do tego zadania oddelegowano dwóch pracowników prywatnej firmy z podwarszawskiej Zielonki. To na ich barkach spoczywa przywrócenie dawnych nazw, zmienonych na wniosek PiS. Demontaż wszystkich tabliczek zajmie im miesiąc. Zdjęte trafią do magazynów, a te bardziej zniszczone zostaną zutylizowane.